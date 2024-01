Velório de Vânia Nonnenmacher, mãe de Gisele Bündchen, acontece nesta segunda

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O velório de Vânia Nonnenmacher, mãe de Gisele Bündchen, acontece na manhã desta segunda-feira (29) na Capela Ecumênica do Crematório Metropolitano, em Porto Alegre.

A mãe da modelo estava internada no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Ela tratava um câncer no local, segundo a jornalista Kelly Matos, de GZH.

Bancária aposentada, teve seis filhas com o professor universitário Valdir Bündchen. São elas as gêmeas Gisele e Patrícia, Rafaela, Raquel, Graziela e Gabriela.

BOLETIM MÉDICO

Em nota, o Hospital Moinhos de Vento confirmou a morte. "O Hospital Moinhos de Vento comunica o falecimento de Vânia Maria Nonnenmacher Bündchen, neste domingo (28), em decorrência de um câncer. Aos 75 anos, ela foi internada no Hospital Moinhos de Vento em 26 de janeiro", informou.

A nota foi assinada pela equipe médica. O Superintendente Médico Luiz Antônio Nasi (CRM-RS 11217), o oncologista Pedro Isaacsson (CRM-RS 34320), o clínico geral e paliativista Rodrigo Valle (CRM-RS 30486) e a intensivista e paliativista Paola Morandi (CRM-RS 28193) assinaram o boletim médico.

QUEM FOI VÂNIA NONNENMACHER

Mãe de Gisele Bündchen trabalhou no Banco do Brasil. Atualmente, ela estava aposentada.

Apesar de ser discreta nas redes sociais, participou de um comercial de cosméticos de Dia das Mães ao lado da filha em 2020. Nele, destacou sobre a modelo: "Eu sabia a filha que tinha criado. Confiei muito e sempre acreditei em ti. Esperei que os valores que você tinha aprendido levaria com você por onde andasse".

Vânia Nonnenmacher também foi capa da Vogue Brasil em 2018. Ela posou abraçada com Gisele Bündchen na edição de número 482, em outubro, sob o tema "raízes".

Leia Também: Morre Vânia Nonnenmacher, mãe de Gisele Bündchen, aos 75 anos