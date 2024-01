Quem é Peso Pluma, sensação do pop latino que fez feat com Anitta em 'Bellakeo'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aos 24 anos, o cantor Hassan Emilio Kabande Laija, conhecido como Peso Pluma, está no topo da lista de artistas mais ouvidos do México no Spotify.

"Doble P.", como é apelidado, lançou em 2023 seu terceiro álbum de estúdio, "Génesis", que também alcançou o posto de disco mais ouvido da plataforma em seu país no ano passado. Sua música mais ouvida, o single "Ella Baila Sola", em parceria com a banda Eslabon Armado, já ultrapassou um bilhão de reproduções.

Em outras músicas, como em "Bellakeo", seu feat com Anitta, ele vai na direção do pop atual, misturando batidas de reggaeton, R&B e letras de ostentação e pegação. Uma performance da dupla em "Bellakeo", em dezembro de 2023, deu o que falar na internet. O mexicano teria ficado sem reação diante da sensualidade rebolativa da brasileira.

O que destaca Peso Pluma de outros nomes do pop latino é a valorização da sonoridade regional: a presença de metais, acordeon e a levada de guitarra dos chamados corridos e mariachis, gêneros tradicionais mexicanos, estão presentes em quase todo o álbum "Génesis".

Em recente entrevista à revista Variety, Peso Pluma define seu gênero musical como "corrido tumbado" (tunado): uma mistura do ritmo tradicional mexicano com trap, reggaeton e hip hop. "Percebi que nasci para cantar corridos porque foi o que ouvi a vida inteira na minha casa, na minha família. Minha voz brilha diferente no corrido do que em outros gêneros", disse o cantor.

Além de Anitta, é grande a lista de divas do pop latino que já cantaram ao lado de Peso Pluma: Kali Uchis, Becky G. e Karol G. estão entre as parcerias musicais do cantor, que foi o artista mais visto no YouTube em 2023 nos Estados Unidos, superando Bad Bunny, até então o artista latino mais celebrado mundialmente, e até mesmo Taylor Swift.

NAMORO COM ARGENTINA E PROBLEMAS COM CARTEL

Em novembro do ano passado, Peso Pluma assumiu o relacionamento com a cantora argentina Nicki Nicole, 23. Os dois fizeram parceria musical na faixa "Por las Noches" e já dividiram o palco algumas vezes. Nas redes sociais, o casal faz o estilo ostentação, exibindo jantares, noitadas, carros, presentes, joias e looks de grife.

Peso Pluma nasceu em Zapopan, na região metropolitana de Guadalajara. Antes de estourar no cenário internacional, inspirava suas letras no dia a dia do crime e do tráfico de drogas, assim como alguns artistas do funk brasileiro e do rap em todo o mundo. Isso lhe rendeu a proibição se de apresentar em Tijuana pelo cartel local, já que o cantor exalta nas músicas a organização rival, o cartel de Sinaloa, terra natal de sua mãe.

Atualmente, Peso Pluma tem 57,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify -para efeito de comparação, Anitta tem 38,7 milhões. Agora que alcançou a fama internacional, as letras exaltando o crime foram aos poucos substituídas por canções sobre amor, noitadas e pegação.