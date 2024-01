Mãe do filho de Zé Vaqueiro desabafa sobre saúde do bebê, que tem síndrome de Patau

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A família de Zé Vaqueiro e Ingra Soares continua lutando no hospital pela melhora da saúde de Arthur, seu filho caçula. Nascido em julho de 2023, Arthur ainda não foi para a casa.

Portador da síndrome de Patau, uma condição genética rara, o bebê teve uma piora no estado de saúde nesta segunda-feira (29), segundo relatou Ingra em suas redes sociais.

"Vim visitar ele, estava tudo bem, do nada ele passa mal, tem uma queda de saturação", relatou Ingra em seus "stories", chorando. "Ficou todo roxinho, todo duro. As primeiras vezes que isso aconteceu, eu enlouqueci, não sabia lidar com isso. Estava colocando ele para dormir, estava tudo bem, do nada a saturação dele caiu", relatou.

"Tento todos os dias ser forte, mas é muito difícil. Passa tanta coisa na cabeça. Não é fácil, mas vai dar tudo certo", desabafou a mulher de Zé Vaqueiro.

Zé Vaqueiro e Ingra também são pais de Daniel, 3, e Nicolly, 13, de um relacionamento anterior da influenciadora.

A síndrome de Patau é caracterizada pela trissomia do cromossomo 13. A expectativa de vida após o nascimento é baixa.