Justiça volta a negar pedido de Cher para obter a tutela do seu filho Elijah Blue

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A justiça americana negou pela segunda vez o pedido de tutela submetido pela cantora Cher sobre seu filho, Elijah Blue Allman, nesta segunda-feira (29). A artista já tinha visto seu pedido ser rejeitado no começo do mês, após entrar com os documentos no fim de 2023.

De acordo com o TMZ, o juiz encarregado do caso negou o pedido porque Cher não teria provado que Elijah não tem capacidade suficiente para cuidar dos próprios assuntos. Ele também sugeriu que as duas partes façam uma mediação.

No processo, Cher diz que busca a tutela de Elijah porque o filho estaria lidando com o alcoolismo e o vício em drogas. A cantora afirma que não pode confiar nele para administar as próprias finanças, que envolvem os pagamentos de um fundo deixada por seu pai, o cantor Gregg Allman, que morreu em 2017.

Ainda segundo a artista, esses pagamentos estariam sendo desperdiçados pelo filho por conta de seus problemas de saúde.

Na primeira vez que a corte negou o pedido de Cher, o juiz apoiou a defesa de Elijah em cima dos argumentos de que os advogados não tiveram tempo suficiente para se preparar, incluindo aí a obtenção de documentos que combatessem as afirmações da mãe.