Tatá Werneck tieta falso Bradley Cooper nos EUA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Tatá Werneck compartilhou uma foto ao lado de um sósia de Bradley Cooper, durante sua viagem para Orlando, Estados Unidos. Ela passeava em um dos parques da Disney World nesta segunda-feira (29) quando se deparou com um homem parecido com o protagonista do filme "Nasce uma Estrela"(2018).

"Estou até agora emocionada por ter encontrado @bradleycooperofficial", começou a atriz. "Disse que vi 'Maestro' e ele contou que viu 'Minha Irmã e Eu'. Muito feliz. Eu vi ele e um simpson", ainda brincou Tatá na legenda mencionando as últimas produções cinematográficas da dupla.

Só que nesta terça-feira (30), Tatá, que recentemente venceu um processo contra a Rede TV!, resolveu contar que tudo não passou de uma pegadinha. Ela compartilhou o vídeo do encontro com o homem. Na imagem, o humorista Gui Sousa também aparece e os dois pedem para tirar foto com o "falso" Cooper: "O dia que fizemos um cara acreditar que era o Bradley Cooper", anunciou Tatá .