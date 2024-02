Bom dia, Fátima ou Paty? Thelminha rebate possível erro no Encontro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durante o Encontro desta quinta-feira (1º), a médica Thelminha teria trocado o nome da atual apresentadora Patrícia Poeta pela antiga, Fátima Bernardes. Ao menos é o que dizem alguns perfis nas redes sociais. Sem explicitar o possível erro, ela rebateu e falou em "fake news".

Thelminha supostamente teria trocado o nome de Patrícia Poeta no Encontro. Porém, há quem alegue que, na verdade, ela falou Paty e não Fátima.

Ao escutar o trecho do programa na íntegra no Globoplay, de fato não está com clareza o que foi dito. Splash fez contato com a assessoria de Thelma Assis para confirmar o que foi dito, porém foi informado que ela já havia falado a respeito no X (antigo Twitter) e não comentaria mais o assunto.

Na rede social, ela rebateu a repercussão e falou em "fake news": "Fico imaginando como é a vida da pessoa que, ao invés de compartilhar conteúdo de qualidade, acorda, perde tempo de printar ou gravar vídeo só pra hitar na internet em cima de fake news".

O momento não passou despercebido nas redes sociais, que teria apontado o que seria um erro ou que Thelminha chamou Poeta pelo apelido, Paty.