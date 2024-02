Globo aumenta arrecadação publicitária com Carnaval em 2024, mas fica longe de meta

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo vive um misto de sensações com a cobertura dos desfiles das escolas de samba do Carnaval 2024. O evento terá mais arrecadação que nos dois anos anteriores, mas ainda não é um êxito completo no mercado publicitário.

A emissora confirmou ao site F5 que a transmissão terá patrocínio master da marca de cerveja Brahma, tanto na exibição dos desfiles do grupo especial do Rio e de São Paulo na TV aberta quanto na transmissão dos desfiles das campeãs no canal pago Multishow. Além disso, ela também colocou dinheiro no Glô na Rua, programa comandado por Rita Batista que mostra os blocos de rua pelo Brasil.

Pelo espaço, a Brahma pagou cerca de R$ 35 milhões, segundo pacote comercial obtido pela reportagem. A casa de apostas Pixbet patrocina apenas a transmissão dos desfiles e desembolsou 23,8 milhões, enquanto o Guaraná Antártica, que estará apenas no Glô na Rua, pagou R$ 11,2 milhões.

A Globo também celebra o êxito comercial das coberturas locais. Mais de 16 marcas confirmaram patrocínios nas folias regionais em parceria com a rede de afiliadas da emissora. Entre os anunciantes, estão o banco Bradesco.

Mesmo assim, existe uma certa decepção nos bastidores. Os desfiles das escolas de samba só venderam dois dos quatro espaços disponíveis para patrocinadores. É uma elevação com relação aos últimos anos, quando apenas a Brahma apostava nas escolas de samba, mas esperava-se que tudo tivesse sido negociado com o mercado.

A venda de publicidade é importante para as agremiações de São Paulo e do Rio, porque a Globo paga um valor de bônus pelo que consegue vender no mercado publicitário. Quanto mais arrecada, mais dinheiro vai para as escolas, que tem nos direitos de transmissão sua principal fonte de renda.

A Globo transmite os desfiles das escolas de samba de São Paulo nos dias 9 e 10 de fevereiro. Nos dias 11 e 12, é a vez das escolas do Rio.

Neste ano, uma mudança: jornalistas deixam de participar da transmissão, que será tocada numa parceria entre os departamentos de esporte e entretenimento. Alex Escobar, Karine Alves e Milton Cunha serão os nomes à frente das transmissões.