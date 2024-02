Billy Joel canta no palco do Grammy sua primeira canção inédita em 17 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Billy Joel apresentou no palco do Grammy deste ano a sua primeira canção inédita em 17 anos. O artista tocou no evento a música "Turn the Lights Back On", que lançou na última quinta (1) nas plataformas digitais.

A faixa composta pelo pianista e Arthur Bacon é uma balada romântica e uma mensagem de Joel aos fãs que permaneceram fiéis a ele mesmo depois dele anunciar a sua aposentadoria. O artista paralisou a carreira em 1993, logo após o lançamento do álbum "River of Dreams" e por conta de problemas com o álcool.

Billy Joel também encerrou a cerimônia de premiação, que consagrou Taylor Swift com o álbum do ano pela quarta vez, desta vez por "Midnights".

Leia Também: Rapper Killer Mike é detido logo após ganhar 3 prêmios no Grammy