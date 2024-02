Mariana Rios pode deixar a Record, que diz negociar sua permanência

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Conhecida por ter feito trabalhos na Globo como atriz, Mariana Rios pode deixar a Record. A emissora ainda negocia sua renovação de contrato para a apresentação da próxima temporada de A Grande Conquista.

A nova temporada do reality, que é uma mistura de diversos outros projetos de confinamento já feitos na TV brasileira, está prevista para o segundo trimestre deste ano.

Sua saída ou não vai depender de questões financeiras. A Record, que vive um momento delicado em suas finanças, não quer ter prejuízo novamente com a produção do reality show.

"A Record e Mariana Rios estão em negociação para a apresentação do A Grande Conquista", diz o comunicado enviado pela emissora à reportagem, que confirma que ela não está garantida na apresentação.

A informação foi dada inicialmente pelo jornalista José Armando Vannucci e confirmada pela reportagem.

A Record também ficou insatisfeita com o resultado comercial do programa, e entende que, caso Mariana não fique, um novo nome com apelo comercial forte seria interessante.

Mariana Rios chegou na Record em 2022, e comandou o Ilha Record 2 no lugar de Sabrina Sato. Em 2023, ela fez a primeira temporada de A Grande Conquista. Ambos foram fracassos de audiência e repercussão.