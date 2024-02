Paulo Mathias acerta com o SBT após pedir demissão da Jovem Pan

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O SBT acertou nesta quarta-feira (7) a contratação do apresentador Paulo Mathias, que pediu demissão da Jovem Pan na semana passada. Ele será apresentador do Chega Mais, atração feminina que estreará em março.

Mathias será o elemento masculino da atração, que será comandada também por Regina Volpato, em seu retorno ao SBT, e por Michelle Barros, ex-âncora da Globo, em sua primeira atração na emissora de Silvio Santos.

A informação foi dada inicialmente pelo site TV Pop e confirmada pelo site F5. O anúncio oficial foi feito após publicação da reportagem. Mathias comemorou o acerto.

"O sonho de qualquer comunicador um dia é poder trabalhar na emissora de Silvio Santos. E eu terei a oportunidade de viver isso agora. Poder trabalhar também com Regina Volpato e Michele Barros será uma honra para mim. Bora trabalhar!", afirma o apresentador.

No planejamento, o SBT começará a gravar pilotos de ensaio do Chega Mais logo após o Carnaval, já com a presença de Mathias junto com novas apresentadoras.

O SBT testou vários nomes para a vaga. Entre eles, Darlisson Dutra, Luís Ricardo e Daniel Adjuto. Este último anunciou em suas redes sociais que foi descartado pela emissora em suas redes sociais.

Durante o período em que trabalhou na Jovem Pan, Paulo Mathias comandou diversos programas, como o dominical Tá na Roda, e especialmente o Morning Show, que misturava jornalismo com entretenimento.

O Chega Mais tem previsão de estreia para o dia 11 de março, e vai ao ar das 9h às 13h. A atração faz parte de um pacote de novidades que o SBT planeja para a sua programação de 2024.