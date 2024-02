SBT tira repórteres de RedeTV! e Record para novo programa com Christina Rocha

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O SBT fechou nesta quinta-feira (8) o time de repórteres do programa Tá na Hora, atração popular que será apresentada no fim de tarde da emissora de Silvio Santos por Christina Rocha e Marcão do Povo.

A emissora tirou da Record o jornalista Lucas Carvalho, repórter da emissora de Edir Macedo em Campinas (SP); e Emerson Tchalian, que atuava na RedeTV! em seus telejornais.

Completa o time o repórter Rafael Batalha, que já atuou anteriormente no SBT em programas como o Primeiro Impacto, atração policial exibida nas manhãs da emissora. Os reforços foram confirmados pelo SBT à reportagem.

Após o Carnaval, Christina Rocha e Marcão do Povo irão gravar os primeiros pilotos. Comandante Hamilton, conhecido por uma parceria com José Luiz Datena na Band, também estará na atração.

O Tá na Hora é uma versão light do clássico Aqui Agora, policialesco que fez muito sucesso nos anos 1990 nos fins de tarde do SBT. A atração, inclusive, tinha Christina Rocha em seu comando.

Junto com Christina Rocha, estará Marcão do Povo, âncora policial da emissora desde 2017. O jornalista Léo Dias deverá fazer parte do elenco. Alexandre Frota recusou proposta para participar da atração.