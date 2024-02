Astrid Fontenelle comete gafe ao rebater Hillary Clinton sobre vitória do namorado de Taylor Swift

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Astrid Fontenelle está causando repercussão em uma publicação de Hillary Clinton no Instagram. A política americana fez uma piada ao parabenizar a vitória do time do namorado de Taylor Swift no Super Bowl, no último domingo (11).

"Parabéns ao namorado de Taylor. E a todos os fãs do Kansas City Chiefs", escreveu ela. No entanto, a apresentadora brasileira rebateu que o atleta tem um nome. "O que? Namorado da Taylor? Travis Kelse [sic] é o nome correto."

Brasileiros e estrangeiros então explicaram a Astrid que a fala de Hillary é uma piada com o fato de a cantora ser mais famosa que ele, e uma crítica a maneira como mulheres são geralmente retratadas. Os comentários ainda alertaram a brasileira que o correto é Kelce.

"Taylor é muito maior internacionalmente do que toda a NFL", escreveu Jessie DuBois. "É porque eles se referem às mulheres sempre como esposas ou namoradas de alguém. Ela concorreu à presidência duas vezes e até hoje se referem a ela como a mulher do Bill Clinton. Como boa feminista que é, mandou a letra bem", comentou o perfil de Danny Bastos.

"Você não pensou que a Hillary não sabe disso? É chamado de humor", falou o perfil que se identifica como Rachel Vaugh.