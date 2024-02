Vitor diCastro rebate críticas sobre transmissão do Carnaval na Globo

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O ator, apresentador e influenciador digital Vitor diCastro respondeu em sua conta no Instagram, as críticas que recebeu pelo seu desempenho como repórter da transmissão dos desfiles das escolas de samba do Carnaval na Globo.

DiCastro considerou as falas injustas, e afirmou que virou influenciador para mudar sua história, mas que tem registros de ator e apresentador desde 2004, pelo menos.

"Só vou comentar uma coisa: eu sou ator há 20 anos, apresentador faz doze anos, repórter faz cinco. Virei influenciador por que tenho conta para pagar, já que não nasci herdeira, e sou grato demais a todos os lugares que essa profissão me leva", afirmou.

"Mas meus diplomas, meus DRTs (registros como comunicador e ator), e toda a minha bagagem e experiência me fizeram chegar a onde eu estou. Quer criticar? Fique a vontade? Mas saibam de quem você está falando", comentou diCastro.

"Ator e apresentador é o que eu sou, é o que eu sei fazer, é o que me dá sustento, o que mudou completamente a minha vida e a dos meus", desabafou.

"Queria ser melhor e fazer mais, mas sou o que eu consigo ser. Obrigado pelo apoio de quem tá juntinho vibrando e torcendo. E um beijo para quem julga de longe sem conseguir fazer metade do corre que a gente faz. É isso", concluiu.

A Globo sofreu diversas críticas nas redes sociais pela cobertura dos desfiles de Carnaval de 2024. Internautas condenaram a falta de informações transmitidas na televisão, como o histórico das escolas e problemas que ocorreram ao longo do percurso.

Para este ano, a transmissão do Carnaval do Rio de Janeiro da emissora é uma parceria da área de entretenimento com o esporte, setores que são flexíveis com publicidade, algo não permitido na área de jornalismo. Karine Alves e Alex Escobar coordenaram, do estúdio, a comunicação com quem estava na avenida, trabalho exercido este ano por influenciadores.

A Federação Nacional dos Jornalistas emitiu uma nota em que repudiou a cobertura de Carnaval da Globo e afirma que, com apresentadores despreparados e desinformados, a transmissão teve erros.

Leia Também: Dado Dolabella é absolvido em processo movido por Luana Piovani

Leia Também: Ex-repórter da Globo é baleada em tentativa de assalto no Rio