Polícia Civil investiga relação de Deolane Bezerra com traficantes do Rio após foto

(FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu investigação contra a influenciadora Deolane Bezerra por suposta ligação com o tráfico de drogas no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro.

A informação foi confirmada pela Folha de S.Paulo pela assessoria da polícia. O inquérito começou após Deolane publicar na madrugada desta quarta-feira (14) uma série de vídeos com um cordão de ouro.

Tal artefato, segundo investigações, pertence ao chefe do tráfico local, Thiago da Silva Folly, o TH. Em sua defesa, feita em sua conta no Instagram que conta com mais de 10 milhões de seguidores, Deolane afirma que de fato tirou foto com o cordão, mas que não tem ligações criminosas.

"Fui no Complexo da Maré, tava lá no baile da Disney. Fui bem recebida, não gastei um real. Tirei foto com geral, com cordão, sem cordão, botaram o cordão em mim. Eu sou isso, sou do povo", disse a influencer.

Não é a primeira vez que Deolane Bezerra fica na mira policial. Em 2022, ela chegou a ter carros apreendidos em uma operação da polícia contra lavagem de dinheiro. Deolane foi inocentada das investigações.

