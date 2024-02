Após ter cachê cancelado por show curto, Lexa diz que não entregaram palco na hora certa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A prefeitura de Barra do Piraí (RJ) resolveu cancelar o pagamento do cachê da cantora Lexa após ela realizar uma apresentação de pouco mais de 40 minutos na cidade. Segundo o prefeito, Mario Esteves, o órgão vai solicitar explicações da artista para entender porque ela fez "o show mais curto da história da cidade".

O próprio perfil da prefeitura soltou uma nota de repúdio e afirma nela que a cantora não teria respeitado os fãs durante show no evento BaDoPi Folia 2024, ocorrido no município no campo do Royal Sport Club, no último dia de Carnaval.

Por meio das redes sociais, Lexa afirmou que, apesar da correria, fez um show lindo para os fãs. Ela também negou que não tenha atendido bem quem foi ao evento. "Tirei foto inclusive com o prefeito que foi o primeiro a chegar no camarim", diz.

Ela relata falhas na estrutura e na entrega do palco. "Fiz um show em Barra do Piraí mesmo com correria, cheguei 30 minutos antes, o problema é que só entregaram o palco com 50 minutos de atraso", conta.

"Falaram que não tirei foto com as pessoas, lógico que tirei. Vi que estava atrasando e eu disse que precisava tirar, pois eu tenho uma vida depois com mais coisas a fazer. Mas o show foi lindo", finalizou.

Leia Também: Rei Charles III dorme em "tenda de oxigênio" para combater doença