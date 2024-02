Karol G faz único show em São Paulo com álbum 'Mañana Será Bonito'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A colombiana Karol G, conhecida pelos hits "Tusa", "Ahora Me Llama", "TQG" e "Amargura", chega à capital paulista na sexta-feira, 10 de maio, para apresentação da turnê "Mañana Será Bonito", que traz canções do álbum de mesmo nome, lançado em 2023. Os ingressos estão à venda na plataforma Ticketmaster e na bilheteria da Tokio Marine Hall.

O show da cantora, vencedora do prêmio de melhor álbum do ano na última edição do Grammy Latino, acontece no Centro Esportivo Tietê, na região central de São Paulo, às 19h30. Inicialmente, a performance estava agendada no Espaço Unimed na quinta (9).

Para assistir ao evento, é preciso desembolsar entre R$ 561, na pista, e R$ 861, nas pistas premium A ou B. Os valores se referem a entradas do tipo inteira e podem ser parcelados em até dez vezes.

Na América Latina, a turnê "Mañana Será Bonito" passa por países como México, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Venezuela, Colômbia, Peru, Chile, Argentina, Paraguai e, por fim, Brasil.KAROL G:

MAÑANA SERÁ BONITO TOUR

Quando Sexta-feira, 10 de maio

Onde Centro Esportivo Tietê, av. Santos Dumont, 843, Luz, região central

Preço A partir de R$ 561

Link: https://www.ticketmaster.com.br/event/karol-g