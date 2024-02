Globo enxuga setor de esporte em São Paulo e demite principal chefe da área

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo decidiu fazer um corte importante em sua área de esportes em São Paulo, que já tem passado por enxugamentos recentemente. O jornalista Zé Gonzalez, chefe de Redação e principal executivo da área na capital paulista, foi desligado.

Zé fica em suas funções até o fim do mês. Ele já se despediu de seus antigos comandados, como Felipe Andreoli, apresentador do Globo Esporte SP, que agradeceu ao seu chefe pela parceria.

A demissão de Zé aconteceu por um desejo do comando do esporte, que hoje é bastante centralizado no Rio de Janeiro, de colocar sua marca na redação paulista.

A saída do executivo não foi bem vista pela redação paulista, que já reclama faz algum tempo de ser preterida em relação aos investimentos feitos na equipe carioca.

Zé Gonzalez estava na Globo desde 2007. Inicialmente, coordenava a equipe esportiva de internet da Globo em São Paulo. Desde 2016, ele era o chefe de redação e principal executivo paulista da Globo no Esporte, coordenando contratações, transmissões, entre outras funções.

A saída de Gonzalez é a segunda baixa no núcleo de Esporte da Globo nos últimos dias.

Caio Maciel, repórter de destaque em transmissões de futebol paulistas e conhecido por ancorar o Globo Esporte SP no lugar de Felipe Andreoli, pediu demissão para trabalhar com marketing em Campinas.