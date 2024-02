Matheus Ceará assina contrato de dois anos com nova emissora

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Três dias após anunciar a sua saída de SBT, Matheus Ceará já está de casa nova. O humorista assinou um contrato de dois anos para integrar a grade de programação da TV Connect USA a partir de abril. Ele fechou a parceria em Orlando, nos Estados Unidos, enquanto aproveitava as férias ao lado da família.

A TV Connect USA, mais conhecida como TVC, é a primeira emissora americana de língua portuguesa afiliada da CNN Estados Unidos. Recentemente, Zilu Godoi assinou contrata com a emissora para apresentar o programa Coisas de Zilu.

Ceará afirmou que tomou a decisão de deixar o SBT depois de 12 anos de casa visando mais segurança para a família fora do Brasil. "Ando de carro blindado pra cima e pra baixo. Aqui, minha filha pode, pela primeira vez, baixar o vidro traseiro do carro e ainda me questionou se não tinha problema", explicou.

Desde 2012, o humorista integrava o elenco fixo do programa "A Praça É Nossa", fazendo piadas sobre diferentes temas ao lado de Carlos Alberto de Nóbrega, no famoso banco de praça. Sobre o conteúdo do seu programa na nova emissora, Matheus Ceará contou que o projeto ainda não foi totalmente definido, mas já sabe que a atração contará com plateia, convidados, prêmios e surpresas: "Quem sabe agora eu não me torno o Matheus Flórida?", brincou o ator.

Leia Também: Morre Tony Ganios, ator de 'Porky’s' e 'The Wanderers', aos 64 anos