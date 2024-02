Record escala Sheherazade para comandar A Grande Conquista após sucesso em A Fazenda

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Record mudou a apresentação de A Grande Conquista para a segunda temporada. O reality passará a ser comandado por Rachel Sheherazade. O programa estreia no próximo mês de maio na programação da emissora.

A informação foi dada pelo jornalista Flávio Ricco e confirmada pelo F5. Sheherazade gravou testes em janeiro deste ano, e foi considerada a de com melhor desempenho pela direção.

O fato de ter ido bem e ter tido popularidade em A Fazenda 15, no ano passado, também pesou. Existem marcas interessadas em anunciar na atração com Sheherazade no comando.

Mariana Rios, que comandou a primeira temporada, pode ganhar um novo projeto na emissora. A atriz ex-Globo ainda está em negociação para comandar um novo formato no segundo semestre.

A Record deve oficializar Sheherazade como nova apresentadora do formato ainda nesta quarta-feira (28). Em A Grande Conquista, 100 pessoas disputam uma vaga em um reality de confinamento, desde famosos, subcelebridades e anônimos.

Rachel Sheherazade, antes de passar pela Record, foi âncora do SBT Brasil, principal telejornal da emissora de Silvio Santos, entre 2011 e 2020. Atualmente, ela tem uma ação judicial contra o SBT.