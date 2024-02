Pedro Neschling celebra volta às novelas e se emociona com mensagem da mãe, Lucélia Santos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após 10 anos longe das novelas, o rostinho conhecido de Pedro Neschling retornou à Globo no remake de "Renascer". O ator participou do Encontro com Patrícia Poeta nesta quarta-feira (28) e recebeu uma mensagem carinhosa de sua mãe, Lucélia Santos.

Na novela das 21h, Pedro interpreta Eriberto, personagem criado para o remake, que é sócio de José Venâncio (Rodrigo Simas). À medida que acaba o casamento de Venâncio e Eliana (Sophie Charlotte), ele se apaixona pela ex-mulher do amigo.

O ator recebeu recado amoroso da mãe no Encontro: "Muito feliz com a tua volta às novelas, com a tua participação em Renascer, e queria te desejar muito sucesso, muito sucesso, porque você merece. Você é um cara incrível, além de sua mãe, sou sua fã, admiradora de verdade da tua personalidade, do teu jeito de ser e de toda a cabeça boa que você tem. Muito sucesso para você, Pedro".

Pedro agradeceu e retribuiu aos elogios de Lucélia: "Minha mãe é uma referência, acho que, não só para mim, para todos nós, né? É uma pessoa de um caráter, de uma personalidade, que para mim serve de espelho e de norte".

Ele contou sobre a convivência com a atriz: "Eu tenho a sorte de ser filho e de ter esse convívio íntimo, carinhoso. Sempre foi uma mãe muito afetuosa, muito preocupada, muito atenta, que nunca me deixou faltar nada em nenhuma esfera".

O ator, que se tornou conhecido interpretando Dionísio Sardinha em 'Da Cor do Pecado" (2004), teve "Joia Rara" como seu último trabalho nas novelas da Globo antes de "Renascer".

