Bradley Cooper diz que fica o tempo todo nu em sua casa: 'Me sinto à vontade'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bradley Cooper, 49, revelou que gosta de ficar à vontade quando está em casa.

O astro e diretor de "Maestro", filme indicado ao Oscar em sete categorias, contou no podcast "Armchair Expert" que sua casa em Nova York tem uma estranha disposição de cômodos.

"Minha cama, banheira e privada ficam no mesmo cômodo, que não tem porta. Você sobe as escadas e já está lá, é todo o segundo andar", explicou.

O papo começou porque o apresentador do podcast, Dax Shepard, contou que suas filhas gostam de conversar com ele quando está usando o banheiro.

Cooper é pai de Lea, de seis anos, com a ex-mulher Irina Shayk. Há cerca de seis meses, ele namora a modelo Gigi Hadid, 28. O ator afirmou que, assim como o apresentador, não faz questão de manter muita privacidade entre os membros da família.

"Em casa a gente vive no estilo sueco, todo mundo pelado", afirmou o apresentador. "Eu também sou assim", respondeu Bradley. "Me sinto à vontade em estar nu", completou.

