Possível entrada de tio de Kate Middleton no Big Brother inglês preocupa realeza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em janeiro, o empresário Gary Goldsmith, 58, tio de Kate Middleton, se inscreveu para a versão de celebridades do Big Brother Brasil Inglaterra. E a imprensa internacional garante que ele foi selecionado para o programa. A lista com a confirmação dos participantes sairá na noite desta segunda (4), com a estreia da atração no país.

Porém, a presença dele na casa mais vigiada inglesa já é vista com temor por parte da realeza britânica, como reportam The Telegraph e Daily Mail.

A inscrição dele para o reality causou revolta da mãe de Kate e irmã dele, Carole Elizabeth. Os pais de Kate teriam ligado para repreender Gary na ocasião, mas já era tarde.

Isso tudo porque ele estaria disposto a revelar segredos da realeza britânica, incluindo o atual estado de saúde da sobrinha, algo guardado a sete chaves pela família real e que gerou repercussão nas redes sociais.

Outro receio é Gary revelar detalhes do estado de saúde do rei Charles 3º, que atualmente trata um câncer.

O empresário é controverso. Em 2017, ele foi acusado de agredir a mulher e chegou a ir para a delegacia. Ele pagou uma fiança e foi liberado na ocasião. Ele a teria deixado inconsciente após um soco.

