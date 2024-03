GloboNews amplia domínio de audiência na TV paga após mudanças, e Jovem Pan vence CNN

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A briga de audiência dos canais de notícia da TV por assinatura arrefeceu nos últimos meses. Por conta de mudanças realizadas em 2023 pela GloboNews, o canal de notícias da Globo estancou problemas que tinha e aumentou sua vantagem sobre os concorrentes.

Na média dos meses de janeiro e fevereiro de 2024, segundo dados do Kantar Ibope obtidos pela reportagem referentes ao PNT da TV por assinatura, a GloboNews fechou com 0,47 ponto de segunda a domingo. Cada ponto equivale a 131 mil indivíduos.

Além da liderança no seu segmento, o canal é o segundo mais visto de forma geral entre todos da TV por assinatura, atrás apenas do canal Viva, que reprisa antigas novelas e atrações da TV Globo.

Hoje, a faixa da tarde é a mais assistida do canal, com programas comandados por Andréia Sadi, Julia Duailibi e César Tralli.

No ano passado, a GloboNews contratou Daniela Lima, ex-CNN, e deixou de perder para a Jovem Pan no horário. Mesmo assim, mais mudanças estão previstas. Ainda neste mês, Nilson Klava assume o Em Ponto juntamente com Monica Waldvogel.

A Jovem Pan fechou o período em segundo lugar com 0,15 ponto. O canal de Antônio Augusto do Amaral Carvalho Filho, o Tutinha, já conseguiu números melhores, mas tem um segundo lugar tranquilo atualmente. A maioria dos programas diários só perde para a GloboNews.

O terceiro lugar está com a CNN Brasil. Mesmo com altos investimentos, a TV que tem Rubens Menin como dono alcançou 0,10 ponto no período. A diferença para a Jovem Pan parece baixa, mas hoje, o canal perde com frequência para o seu principal concorrente, especialmente na faixa da manhã e da tarde.

Já o caso do BandNews é curioso. Atualmente, ele é o lanterna no segmento, com 0,07 ponto. Mas tem a única atração que incomoda de forma consistente a GloboNews.

O É da Coisa, apresentado por Reinaldo Azevedo, tem médias de 0,3 e 0,4 ponto na audiência da TV paga. Não raramente, consegue empatar ou até ultrapassar o Edição das 18h, comandado por César Tralli, e um dos campões de público.