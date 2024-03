Após deixar estatal, Marcos Uchôa vai trabalhar com Galvão Bueno nas Olimpíadas

(FOLHAPRESS) - Após deixar seu cargo na EBC (Empresa Brasileira de Comunicação), em que apresentava as lives com o presidente Lula, Marcos Uchôa já tem um novo projeto encaminhado.

O jornalista afirmou ao F5 que vai apresentar um programa em plataformas online com Galvão Bueno durante as Olimpíadas de Paris, em julho.

"Cubro Olimpíadas desde a de Los Angeles, em 1984. E de Atlanta, em 1996, até Tóquio em 2020 (1) fiz as cerimônias de abertura e encerramento com o Galvão. Além de eventos esportivos, claro. Ele me convidou para trabalhar com ele em Paris, onde fui correspondente por 4 anos. Será um prazer", afirmou Uchôa.

Antes de ocupar o cargo na EBC, o jornalista trabalhou por 34 anos na Globo, onde foi correspondente internacional e cobriu conflitos como a guerra do Iraque, além das Olimpíadas citadas e de várias Copas do Mundo.

Uchôa anunciou sua saída da estatal em fevereiro deste ano. Ele acompanhava Lula em suas viagens e apresentava o "Conversa com o Presidente". À Folha de S.Paulo, ele reitera que deixou o cargo a pedido, por razões pessoais.

