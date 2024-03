Jojo Todynho volta às aulas após boatos de desistência do curso de Direito

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jojo Todynho, 27, usou suas redes sociais na manhã desta quarta-feira (6) para falar sobre a volta às aulas. A cantora irá entrar no terceiro semestre do curso de Direito.

No feed do Instagram, a cantora publicou um vídeo mostrando os preparativos para o retorno à faculdade.

A influenciadora ainda explicou o motivo de não ter voltado aos estudos logo no primeiro dia de aula

Após ela se deparar com boatos de que teria desistido do curso, Jojo disparou: "Bom dia, meu povo. Para onde vou? Para a facul. As aulas começaram segunda-feira, mas meu look ainda não havia chegado"

Para a ocasião, a apresentadora apostou em um look em tons de rosa, da personagem japonesa Hello Kitty.

