Com câncer, Anderson, do grupo Molejo, é internado com fortes dores

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Anderson Leonardo, 51, cantor do grupo Molejo, foi internado com fortes dores. O artista está em tratamento contra um câncer.

O cantor revelou a internação ao publicar uma foto no story do Instagram. Na imagem, ela aparece recebendo comida na boca com a ajuda da mãe, Jorgélia, em uma cama. A assessoria de imprensa informou para a revista Quem que ele está sob observação e realiza uma série de exames.

A internação aconteceu no dia 27 de fevereiro quando ele se sentiu mal após um show. "Ele teve um quadro de fortes dores, e por conta disso a junta médica optou pela internação para tratamento. Infelizmente ainda não temos informações exatas, estamos aguardando o resultado dos exames que foram feitos", disse Andreia Assis, assessora de Anderson.

A assessora afirmou que a equipe médica acredita que as dores estejam relacionadas com o câncer. "Ele fez uma semana de radioterapia. Após essa semana, foi fazer um show no interior do Rio de Janeiro, onde teve essa crise", contou ela.

Descoberta do câncer. Anderson descobriu o diagnóstico de um câncer inguinal, um tipo raro localizado na região da virilha e que pode afetar o pênis e o ânus. Ele foi diagnosticado em outubro de 2022. Em janeiro de 2023, anunciou que estava curado, mas precisou voltar a fazer o tratamento em maio do ano passado -desta vez, nos testículos.