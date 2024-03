Cris Vianna pode ser Raquel em 'Vale Tudo'? Atriz desconversa...

(FOLHAPRESS) - Ex-Miss Brasil e ainda reconhecida pela sua beleza, Lulu Mancini tem um quê de perua e é uma mãe que beira a superproteção em relação à única filha, Andrômeda (Ramille). Interpretada por Cris Vianna em "Família É Tudo", Lulu tem gosto de novidade para a experiente atriz, em sua 12ª novela na Globo.

"Nunca fiz nada parecido em 20 anos de carreira. Ela é diferente de tudo que já interpretei", diz a atriz, que já foi uma vendedora da empadas em "Fina Estampa" (2011), uma ex-dependente química no filme "Última Parada 174" (2008), e uma dançarina, em "América", entre outros papéis com um viés menos cômico.

Ainda no início das gravações da novela de Daniel Ortiz, Cris diz que sabe pouco sobre a trajetória de sua personagem, mas não acredita que possa haver grandes reviravoltas. "É uma obra aberta, tudo é possível. Ela pode até virar uma vilã, mas não acho que isso vai acontecer. Essa novela é mais voltada para o riso".

Ter sido criada por mulheres -o pai morreu quando ela era criança e ela conheceu e conviveu com as duas avós, várias tias e uma bisavó- ajudou na construção da personagem, mas isso não a desanimou a fazer pesquisas sobre as diferentes relações entre mães e filhas. No caso de Lulu, há uma admiração recíproca entre ela e Andrômeda. São parceiras, amigas, mas a comicidade começa na maneira como a moça é mimada por ela.

"Estou descobrindo uma outra camada de atriz, sendo convidada a me experimentar em lugares em que não imaginei que eu pudesse, e isso tem sido ótimo", diz. Ela topou o convite para o papel na hora em que ele lhe foi proposto justamente por causa disso. "Preciso ser instigada a interpretar uma mulher, como a Lulu por exemplo, que é muito distante de mim".

Cris não fugiu da pergunta sobre não ter ganho uma protagonista ao longo de sua carreira. No ano passado, Aguinaldo Silva sugeriu o nome da atriz para ser a protagonista Raquel no remake de "Vale Tudo", que a Globo prepara para 2025. "Soube que a Globo está procurando uma atriz que seja afrodescendente para viver Raquel, a personagem de Regina Duarte em 'Vale Tudo'. Mas eu pergunto: para que procurar, se já têm a Cris Vianna?", escreveu Aguinaldo Silva no Twitter.

O que ela achou disso? "Tenho consciência sobre a minha qualidade e que a cada dia a gente deve melhorar. Agora, sobre as oportunidades, elas não fazem parte do meu total domínio, né? Então não sou eu que tenho que responder essa questão".