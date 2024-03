Mel B diz que ainda tem ataques de pânico por causa de ex-marido

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Separada do produtor de cinema Stephen Belafonte há quase seis anos, Mel B contou que ainda sofre ataques de pânico e transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). A cantora voltou a falar que viveu um relacionamento abusivo com o ex-marido ao logo de dez anos de casamento. "Tentei colocar um ponto final na relação por seis ou sete vezes", lembrou.

Melanie Janine Brown participou do programa "Loose Women" sobre a violência doméstica. Apesar de Belafonte negar as acusações da ex e classificá-las como "ultrajantes e infundadas", cantora disse que sofreu abusos físico, emocional e financeiro.

"Os milhões de dólares que ganhei na época da Spice Girls diminuíram para apenas algumas centenas. Cheguei fazer compras secretamente no Lidl (estabelecimento famoso pelos preços baixos em várias capitais europeias) para sobreviver.

Mel reconheceu que passou os últimos cinco anos economizando e mudou-se este mês para uma casa de fazenda reformada em West Yorkshire, perto de Londres. Além de seu trabalho com as Spice Girls, Mel reconstruiu sua fortuna, ganhando empregos lucrativos em programas de televisão americanos, como a versão americana de "Strictly Come Dancing - Dancing with the Stars" e foi jurada no America's Got Talent enquanto morava em Los Angeles.

Ela também apareceu como jurada no The X Factor no Reino Unido.

