Ex-atriz da Globo volta a se prostituir na Europa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecida por interpretar a Morte em "Quanto Mais Vida, Melhor!" (2022), a atriz trans Marcella Maia relata que viveu uma "reviravolta dramática" nos últimos tempos.

Em seu perfil no Instagram, Marcella contou que, devido a um relacionamento abusivo, perdeu seu apartamento em Portugal, ficou em situação de rua e decidiu voltar a se prostituir em Paris. "A vida capota, dez anos se passaram e de volta estou no 'game'", escreveu Marcella, que revelou ter sofrido violência patrimonial do ex-namorado, com quem vivia há dez anos.

"Passei por uma reviravolta dramática no último mês. Me libertei de uma relação abusiva que começou quando eu tinha apenas 19 anos. Três semanas atrás, eu estava sem nada. Sem comida, apoio, ou um lugar para chamar de lar. Perdi minha cobertura no Porto, três milhões de euros de patrimônio, meu sorriso e minha carreira por conta de boatos maldosos e escolhas ruins. Mas nunca perdi a fé em mim", desabafou.

Em entrevista ao Correio Braziliense, ela revelou que após o término da relação foi deixada na rua, teve seus pertences jogados no lixo e passou fome. "Foi nesse momento de vulnerabilidade que a prostituição se tornou um refúgio para mim. Encontrei uma maneira de reconstruir minha confiança e garantir minha estabilidade financeira", disse.

Após voltar à antiga profissão na capital francesa, Marcella conseguiu reestruturar sua vida. "Hoje, moro numa cobertura, paguei minhas contas em Portugal e minha geladeira não está mais vazia. Compartilho minha história não para vitimização, mas para mostrar a verdade por trás das 'vidas perfeitas' das redes sociais. Sou uma guerreira, não uma herdeira, e estou determinada a me reerguer", escreveu.

"A vida é uma constante aprendizagem e, apesar de tudo, ainda acredito no amor. Agora, entendo o valor do dinheiro e a importância de ser autossuficiente. Minha jornada, de estar sem rumo para viver numa cobertura em Paris em apenas três semanas, é uma prova de que podemos superar qualquer adversidade. Sou poderosa, maravilhosa e tenho coragem de enfrentar qualquer desafio. Sou grata a mim mesma pela coragem e resiliência", encerrou.

Leia Também: Suposto show Madonna em Copacabana faz preços de hotéis dispararem no Rio