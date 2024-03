Sofri três derrames em duas semanas, diz Dr. Dre, lembrando seu aneurisma

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dr. Dre, magnata do hip-hop, afirmou, em entrevista ao apresentador britânico James Corden, ter tido três derrame seguidos, quando tentava se recuperar do aneurisma, que sofreu em 2021. "É algo que você não pode controlar e que simplesmente acontece. Durante duas semanas, tive três derrames", ele disse.

Na ocasião, ele lembrou que uma dor atrás da orelha direita o levou a procurar um hospital. Segundo ele, era a pior dor que já havia sentido em toda sua vida.

"Eu achei que poderia continuar com o meu dia, pensei que poderia tirar uma soneca, mas meu filho, que tinha uma amiga que estava em nossa casa, disse 'não, precisamos levar você para o hospital'." Chegando à emergência. Dr. Dre logo seria informado de que seu caso era sério.

O rapper e produtor musical foi parar na UTI, onde permaneceu por duas semanas. Na maior parte do tempo, ele ficou inconsciente. Ele lembra, porém, de ouvir os médicos lhe dizendo a frase "você não sabe como você é sortudo."

Afinal, os próprios médicos não souberam como explicar a ele a dificuldade de prevenir um aneurisma. "Eu não tinha ideia, não sabia que tinha pressão alta ou problemas de saúde, porque estou levantando pesos e correndo", afirmou Dr. Dre.

