Ana Furtado sai na frente para ser a nova apresentadora do Bake Off Brasil no SBT

(FOLHAPRESS) - O nome de Ana Furtado é o mais cotado para apresentar o novo Bake Off Brasil. O SBT e a Warner Bros. Discovery intensificaram as conversas sobre a nova temporada do reality de confeitaria nas últimas semanas. Os executivos da empresa global em mídia e entretenimento colocaram na mesa o nome da ex-apresentadora da Globo no comando da atração.

O F5 apurou que a mulher de Boninho é vista pelo canal norte-americano como um nome conhecido tanto pelo público quanto pelo mercado publicitário. Ana Furtado foi descrita em uma das primeiras reuniões para fechar o acordo como "uma das poucas apresentadoras que venderia bem o novo produto".

Dispensada pela Globo após 26 anos, em julho de 2022, Ana Furtado foi anunciada como "embaixadora" das transmissões dos prêmios internacionais em 2023 pela alta cúpula da Warner Bros.Discovery. Ela comandou o Oscar daquele ano, o Grammy 2023, o Emmy Award 2024 e Oscar 2024.

O Bake Off Brasil estava no ar há nove anos e as últimas apresentadoras foram Nadja Haddad e Beca Milano. Em janeiro, o SBT anunciou o fim da atração por causa o seu alto custo de produção.

Com o novo acordo, a emissora do grupo Silvio Santos irá investir menos no projeto e caberá a Warner Bros.Discovery a maior parte do capital colocado no programa, previsto para estrear após o aniversário de 43 anos da empresa dos Abravanel, em agosto.

A reportagem apurou que o SBT ainda sugeriu dois nomes inéditos para comandar o Bake Off Brasil: Chris Flores, que está afastada da telinha desde dezembro, quando deixou o Fofocalizando, e Rebeca Abravanel, ainda em licença maternidade, já que deu a luz a Benjamin, em janeiro.

Procurado pela reportagem, o SBT informou que não comenta sobre projetos em negociação. A reportagem entrou em contato com Ana Furtado e não obteve resposta. A Warner Bros.Discovery também não respondeu.

Leia Também: Aos 50, Rodrigo Faro ostenta abdômen trincado e inspira seguidores