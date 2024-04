Marcelo Serrado diz que usa maconha medicinal após crise de ansiedade

(FOLHAPRESS) - Marcelo Serrado, 57, revelou que faz uso de maconha medicinal desde que teve uma crise de ansiedade durante a pandemia. Atualmente, o ator utiliza a versão em óleo, mas ele conta que já fumou a erva "lá atrás".

"Todo mundo da minha área usava", disse em entrevista à revista digital Breeza, dedicada à cultura canábica. A matéria vai ser publicada na íntegra na próxima quinta-feira (4). "Agora o máximo é um uisquinho e pronto", afirma o ator.

Isso por que, de acordo com Serrado, a versão em cigarro o deixa vagaroso demais. "Não usaria para fazer um espetáculo", comentou. "Fico mais lento [depois de fumar, das vezes em que experimentou dessa forma]."

O ator diz que o uso da versão em óleo começou por recomendação de médicos. "Me faz baixar a bola para dormir", avalia.

Ele também contou que o assunto não é tabu em casa e afirma que receberia com naturalidade se a filha Catarina Mandelli Serrado, 19, quisesse experimentar maconha. "Minha filha sabe que eu uso canabidiol", disse. "Ela não é de experimentar maconha, nem nada. Mas, se quiser, não tem problema."

Serrado se junta a outros famosos que já falaram abertamente sobre o uso de cannabis, como a chef Helena Rizzo, o ator Selton Mello, o cantor Gilberto Gil, o político Eduardo Suplicy e a cantora Ludmilla.

Segundo a mais recente pesquisa do Datafolha, divulgada no último mês de março, 67% dos brasileiros dizem ser contra a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal.

