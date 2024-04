Ator de 'Elite' passa uma semana em comunidade indígena no Acre

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Miguel Bernardeau, intérprete de Guzmán na série espanhola "Elite", da Netflix, passou uma temporada no Brasil e ele escolheu uma comunidade indígena no Acre para desfrutar alguns dias de descanso e também de conhecimento de outras culturas. O ator de 27 anos usou seu perfil no Instagram para agradecer à Terra Indígena Rio Gregório, aldeia do Povo Yawanawá, pelo acolhimento e pela hospitalidade.

Bernardeau publicou uma série de registros com os membros da aldeia, nos quais aparece coberto de pinturas corporais tradicionais da comunidade e também da natureza da região.

"Obrigado à comunidade Yawanawá por tudo. Conhecer sua cultura e compartilhar seus conhecimentos tem sido uma experiência que me acompanhará e levarei para sempre no coração. Vejo vocês em breve", escreveu na legenda.

O ator espanhol foi flagrado por fãs em Cruzeiro do Sul, município com menos de 100 mil habitantes no interior do Acre, no dia 25 de março. No dia seguinte, Bernardeau publicou uma selfie com um avião de pequeno porte, onde afirmou que viajava em direção à Amazônia. Os admiradores logo o parabenizaram pela iniciativa de explorar culturas locais e interagir com as comunidades indígenas.