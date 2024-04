BBB 24: Alane, Davi e Giovanna estão no paredão

ANAHI MARTINHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alane, Davi e Giovanna estão no paredão do BBB 24. O líder Lucas colocou Giovanna no paredão. Em seguida, os brothers votaram às avessas, ou seja, para salvar um colega, e não indicar. Matteus estava imune após ganhar a prova do anjo.

Davi salvou Isabelle

Isabelle salvou Davi

Giovanna salvou Isabelle

Alane salvou Beatriz

Beatriz salvou Alane

Matteus salvou Beatriz

