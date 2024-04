Sou uma máquina de fazer sexo, diz Zé Felipe em estreia de programa de Virginia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estreia do programa de Virginia no SBT contou com a presença de Zé Felipe, dos sogros, o cantor Leonardo e Poliana Rocha, e da mãe da influenciadora, Margareth Serrão.

E foi na frente deles que o casal teve de responder em quais lugares da fazenda da família, em Goiás, já haviam transado.

"Em vários lugares. Eu sou uma máquina de fazer sexo", respondeu o cantor aos risos, para o constrangimento de Virginia.

O Sabadou com Virginia vai ao ar nas noites de sábado, competindo com a atração de Serginho Groisman, Globo.

