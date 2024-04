Sandy relata bastidores de cena em que Fabio Porchat aparece nu em filme: 'Rocambolezão'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sandy, 41, arrancou risadas ao descrever os bastidores da cena em que atuou com Fabio Porchat, 40, sem roupas na comédia romântica "Evidências do Amor", que chega aos cinemas no dia 11 de abril. Em entrevista ao Fantástico (Globo), os dois contaram que ele estava com um tapa-sexo.

Tudo começou com Porchat elogiando a presença cênica da colega de elenco. "É impressionante como a câmera ama a Sandy, porque quando ela entra, parece que é uma manteiga que derrete na gente", disse. "Eu estou com medo dessas pessoas torcerem mais para ela do que para mim no filme."

Segundo ele, por causa disso, ele precisou apelar para outros artifícios. "É por isso que eu apelo para ficar pelado, essas coisas", brincou. "A Sandy me viu nu. Brasil é triste."

Foi então que Porchat tentou lembrar como a cantora havia definido seu tapa-sexo. "Um rondelezinho", disse ela, referindo-se à massa recheada. Diante da reclamação do colega a respeito do uso do diminutivo, ela se corrigiu e trocou a definição. "Rocambolezão", afirmou, aos risos.

Sandy estava havia uma década sem atuar como atriz –ela já estrelou a novela "Estrela-Guia" (2001) na Globo, entre outros trabalhos. "Fazia dez anos que eu não fazia nada como atriz. Então agora já estou um pouco mais 'relax', mas eu fiquei assim umas duas semanas sem dormir direito, achando que não estava mandando bem, não", afirmou.

Em "Evidências do Amor", às vésperas de subir ao altar, Laura (Sandy) avisa Marco Antonio (Fabio Porchat) que não quer mais se casar com ele. Abalado, o rapaz passa a ser teletransportado para o passado toda vez que ouve a música "Evidências". O hino dos karaokês foi composto em 1989 por José Augusto e Paulo Sérgio Valle e eternizado nas vozes de Chitãozinho e Xororó, este último pai de Sandy.

