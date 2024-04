Alane, Isabelle e Lucas Buda estão no 19º Paredão do BBB 24

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a eliminação de Giovanna do BBB 24 (Globo), Davi venceu a Prova do Líder e garantiu vaga no top 5 do reality. Com o modo turbo, mais um Paredão foi formado, desta vez com Alane, Lucas Buda e Isabelle. O mais votado será eliminado na terça (9).

Consequência da Prova do Líder

Como anunciado por Tadeu, o brother que tivesse o pior desempenho na primeira etapa da Prova do Líder iria direto ao Paredão.

Alane foi a participante com pior desempenho e a primeira a garantir lugar no Paredão.

Indicação do Líder

Davi, o Líder da vez, indicou Lucas Buda: "Passou o jogo inteiro sendo uma pessoa inconveniente. Eu acho ele muito mal posicionado."

