Woody Allen, de 88 anos, afirma estar em cima do muro sobre lançar filmes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Woody Allen, de 88 anos, disse estar em cima do muro sobre a possibilidade de fazer novos filmes. Para o diretor, tudo dependerá se ele encontrar alguém para financiar a sua ideia, afirmou ele, em uma entrevista à revista Air Mail.

"Não quero sair para levantar dinheiro. Acho isso uma dor de cabeça. Mas se alguém aparecer, me ligar e disser que quer bancar o filme, então eu consideraria seriamente. Provavelmente não teria força de vontade para dizer não, porque tenho muitas ideias", disse.

No ano passado, Woody Allen lançou "Coup de Chance", seu 50º filme no Festival de Veneza. Primeiro filme seu todo falado em francês, "Coup de Chance" foi mais uma produção feita inteiramente na Europa.

Há dez anos, desde que ressurgiram as denúncias de abuso sexual contra ele, o cineasta tem tido dificuldades para encontrar financiamento, nos Estados Unidos, para realizar os seus filmes.

"Não me importo se tenho distribuição aqui ou não. Depois que faço [um filme], não acompanho mais. A distribuição não é mais como era", disse o diretor sobre o lançamento de "Coup de Chance" nos Estados Unidos. "Agora a distribuição é de duas semanas no cinema. Todo o negócio mudou, e não foi de uma forma atraente. Todo o romance do cinema desapareceu."

Há dois anos, Woody Allen comentou a possibilidade de largar o cinema para se dedicar à literatura, o que não se confirmou.

