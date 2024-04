Jessie J conta ter feito um procedimento estético no rosto

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma das cantoras mais festejadas do universo pop, Jessie J fez 36 anos no final em março e durante um evento sobre mulheres e cuidados com a saúde, em Londres, ela contou ter feito um procedimento estético, mas não gostou muito do resultado. "Coloquei botox no rosto e não conseguia mexer a testa. Foi horrível", disse.

A cantora britânica, que é mãe de um menino (Sky Safir), de 10 meses, disse também que, como qualquer pessoa, tem inseguranças, mas conseguiu superá-las. "Tudo é muito irreal. Precisei trabalhar na minha autoestima depois da gravidez, para me amar mais", contou Jessie também disse que não vê problemas em envelhecer: "Quero ser eu mesma independente da opinião de outras pessoas".

Outro ponto de debate do evento foi a maneira como a inteligência artificial tem representado as mulheres, sem levar em conta a diversidade de corpo, cores e outros traços físicos. Segundo o jornal O Globo, Jessie não vê nada positivo na IA.

"Não vejo nada de bom e me entristece saber que alguém está criando algo que nós deveríamos ser, e não somos. O que vamos deixar para nossos filhos? Temos que lutar para que tudo seja o mais real possível", destacou Jessie na palestra .

A cantora britânica vai se apresentar em solo brasileiro em duas cidades: São Paulo (30/4) e Rio de Janeiro (2/5). A última apresentação da artista no país foi no Rock in Rio, em 2022.

