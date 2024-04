Fabiana Karla vai apresentar a 10ª edição do Bake Off Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bake Off Brasil, reality show de confeitaria do SBT, vai passar por uma reformulação para a 10ª edição. O comando vai ficar com a atriz Fabiana Karla.

Já a dupla de jurados vai ser formada pela confeiteira Carole Crema e o chef André Mifano. Nadja Haddad, antiga apresentadora, e Beca Milano se despediram do formato no início deste ano.

Em janeiro, a emissora anunciou o fim da atração por causa do alto custo de produção, mas fechou um acordo com a Warner Bros. Discovery para produzir o programa.

A exibição está programada para agosto de 2024. Os episódios serão exibidos primeiro na plataforma de streaming Max e, em seguida, na televisão, no SBT e no canal Discovery Home & Health.

