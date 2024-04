Após protagonizar Barbie, Margot Robbie fará filme do Banco Imobiliário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após seu inesquecível papel como Barbie nos cinemas, Margot Robbie está investindo em mais um live-action inspirado em brinquedos.

A atriz e sua produtora estão interessadas em fazer um filme do Banco Imobiliário, o jogo de tabuleiro mais vendido do mundo.

Os direitos do jogo pertencem à gigante dos brinquedos Hasbro. Segundo o TMZ, Margot e sua produtora, a LuckyChap, já estão conversando com a Hasbro e a Lionsgate para levar a ideia às telonas.

Margot e a LuckyChap também estão por trás de "Barbie", que fez US$ 1,4 bilhão (cerca de R$ 6 bilhões) em bilheteria, a maior de 2023.

Lançado no Brasil em 1944 pela Estrela, o Banco Imobiliário -Monopoly, em inglês- já vendeu mais de 275 milhões de cópias no mundo todo.

O jogo foi criado em 1903 pela americana Lizzie Magie, com o título de The Landlord's Game (o jogo do senhorio). Magie era uma ativista contra o sistema imobiliário e criou o jogo com propósitos educativos.

Em 2022, a Estrela venceu uma batalha na justiça contra a Hasbro, que queria os direitos de comercializar o jogo no Brasil.