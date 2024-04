Christiane Pelajo fala de chegada à CNBC e adianta novo jornal

(FOLHAPRESS) - Christiane Pelajo é o primeiro rosto da CNBC Brasil, novo canal de notícias que estreia ainda neste ano na TV brasileira. Em sua primeira entrevista como contratada da estação liderada por Douglas Tavolaro, Pelajo explicou os motivos que a fizeram aceitar voltar à TV.

À Folha de S.Paulo, Pelajo contou que nos últimos dois anos, seu foco na carreira foi trabalhar na área de negócios, realizando consultoria para executivos de grandes empresas, com foco em tecnologia.

"O projeto da CNBC no Brasil tem total sinergia com o que venho fazendo nesses últimos anos. Mergulhei no universo de negócios, inovação, criatividade e tecnologia. Quando recebi o convite, fiquei muito feliz de ver que o trabalho que eu faço está totalmente alinhado ao que a CNBC fará aqui no Brasil", afirmou.

Pelajo revelou que uma de suas ideias na CNBC Brasil é investir no trabalho de educação financeira no Brasil, para ajudar os brasileiros a terem uma situação mais tranquila.

"Uma das ideias centrais do projeto é investir na educação financeira dos brasileiros por meio do jornalismo e da informação com credibilidade. Educação financeira é uma das bases para uma vida estável e equilibrada, precisamos disso, sobretudo para as pessoas menos favorecidas, que, por diversas razões sociais, têm mais dificuldades. Nossos olhares, meu e dos executivos do canal, estão antenados com essa necessidade", comenta.

Sobre o telejornal que irá comandar, Pelajo avisa: "Estarei à frente de um dos principais telejornais do canal, no período da noite, em horário nobre". Ela diz que a ideia é unir credibilidade, solidez e inovação na nova emissora. A jornalista não nega que trabalhar na Globo por quase 30 anos facilitou seu caminho para assinar com a CNBC, mas afirma que irá mostrar que é muito mais do que uma ex-global se aventurando em outras TVs.

"Eu entendo que a minha vasta experiência como âncora e repórter vai agregar muito nessa nova empreitada. São quase 30 anos apresentando telejornais e fazendo reportagens. Já fiz coberturas especiais em dez países e em todas as regiões brasileiras. Além disso, nos últimos dois anos, foquei em negócios, trabalhando com vários empresários, executivos e empreendedores dentro e fora do Brasil".

A CNBC Brasil é uma associação da NBCUniversal com Douglas Tavolaro, ex-vice-presidente de jornalismo da Record e fundador da CNN Brasil. Além de jornalismo e negócios, o canal vai investir em outras frentes, como reality shows e até eventos esportivos.

"O projeto de programação da CNBC está sendo tratado pelos executivos do canal e será anunciado nos próximos meses. Estamos vivendo um processo com diversas reuniões de criação e tenha certeza que faremos algo diferente do que já existe no Brasil", conclui.