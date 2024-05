Anne Hathaway diz estar sóbria há mais de 5 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Anne Hathaway, 41, decidiu parar de consumir álcool após uma forte ressaca. A atriz confessou estar sóbria desde 2018.

A famosa acredita que está melhor após a sobriedade. "Há tantas coisas que identifico como marcos. Normalmente, não falo sobre, mas estou sóbria há mais de cinco anos. Isso parece um marco para mim. Quarenta parece um presente. Minha impressão pessoal é que tudo está melhor", declarou em entrevista ao The New York Times.

No programa de Ellen DeGeneres, em 2019, contou pela primeira vez sobre a decisão. Ela indicou que não beberia mais álcool enquanto o filho morasse com ela e citou as "reações desproporcionais" depois de beber: "Ele está chegando a uma idade em que precisa de mim o tempo todo. Eu não estava dirigindo, mas estava de ressaca. Isso foi o suficiente para mim. Não gostei disso".

À Vanity Fair, também destacou que o "álcool não era para ela". "No fundo, sabia que não era para mim. E parecia tão extremo ter que dizer: 'Mas nenhum?' Mas nenhum. Se você é alérgico a alguma coisa ou tem uma reação anafilática, você não discute isso".

Leia Também: Filhas de Demi Moore e Bruce Willis combinam biquínis nas férias; veja