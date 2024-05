Maycon reclama de falta de trabalhos e fala sobre dívidas após BBB 24

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro eliminado do BBB 24 postou um desabafo nas redes sociais sobre como está a situação financeira após o fim do reality show. Maycon Cosmer reclamou sobre a falta de trabalhos e como não consegue pagar as contas para manter a casa.

"Conta de água, conta de apartamento, boleto de condomínio, taxa de lixo, IPTU, notificação de boleto atrasado, que eu não abri ainda. Meu nome está no SPC, estou com três faturas atrasadas", disse ele ao mostrar envelopes. "Não é porque eu quero, é porque estão me bloqueando de ter oportunidades."

Ele também comparou a sua vida antes de entrar no programa e depois e afirmou que seus amigos, muitas vezes, pagam os seus consumos quando eles saem. O desabafo do cozinheiro ocorre no mesmo momento em que Michel e Buda falaram que enfrentam dificuldades financeiras.

"Ainda que a gente saiba que poucos se destacam, não pensei que seria tão difícil para a maioria. Juro, vocês não sabem, mas todos ou estão devendo ou gastando o que não tem em busca de oportunidades", falou o professor.

Juninho retomou o trabalho como motoboy depois do programa chegar ao fim. "A ideia era criar conteúdo pra entender quais parcerias e marcas poderiam se interessar. Depois, virou uma necessidade."

