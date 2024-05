Viih Tube admite ter feito conteúdo de 'tentante' quando já sabia de gravidez

(FOLHAPRESS) - Como é de praxe entre gestantes, Viih Tube aguardou completar 12 semanas para revelar publicamente a gravidez. Durante esse tempo, porém, a influenciadora publicava vídeos mostrando sua rotina como "tentante", como são chamadas as mulheres que estão tentando engravidar.

Em uma postagem do dia 6 de abril, quando já estava grávida, Viih Tube se filma fazendo vários testes caseiros, se deparando com resultados negativos e sofrendo com a frustração e a ansiedade típicas de quem está tentando uma gestação. "Poxa, nem um risquinho", diz, olhando para a câmera. O vídeo teve mais de 28 milhões de visualizações.

O período de Viih Tube como tentante foi breve, já que ela conseguiu seu positivo em fevereiro, apenas três meses depois de começar a tentar. A fase é delicada para algumas mulheres, que chegam a ficar anos neste processo.

Diante da revelação da gravidez, feita na última segunda-feira (29), no Mais Você (Globo), algumas seguidoras ficaram decepcionadas ao perceber que o vídeo dos testes negativos foi postado quando ela já estava grávida.

Criticada pela armação, a influenciadora pediu desculpas no Instagram e admitiu que só postou o conteúdo quando já tinha conseguido seu "final feliz" por que tinha vergonha e medo de não conseguir.

"Tinha medo de postar na época, tinha vergonha de só dar negativo, mas quando engravidei, fiquei mais tranquila de contar como foi o sentimento das vezes que tentava", se justificou.

"Nem tentante eu fui direito, porque entendi que três meses tentando, depois de ter parido há só um ano, foi até que rápido", disse. "Peço desculpas se de alguma forma isso magoou alguma tentante que está numa busca frustrante do positivo."

"Podre fazer isso, porque gera expectativas justamente nesse público-alvo por ver que ela conseguiu", escreveu uma internauta no X. "A mulher já sabendo que tava grávida se aproveitou de um assunto sério desse por três meses visando lucro", criticou outro. "Fico chocada com o drama falando que tentou por três meses, eu ia ficar muito triste se estivesse tentando por anos", falou outra.

"Engajamento com um assunto tão sensível para algumas mulheres", escreveu uma seguidora de Viih Tube nos comentários do vídeo. "Por aqui, sete anos de tentativa. Não existe pouco ou muito tempo, existe a ansiedade que vai aumentando. Mas não invalide sua dor do negativo", disse outra.

Leia Também: Viih Tube e Eliezer anunciam gravidez de segundo filho ao vivo na Globo