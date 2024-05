Marcos Pasquim afirma que teve pânico durante toda a novela 'Kubanacan', em 2003

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - Lembra do descamisado Esteban de "Kubanacan" (Globo, 2003), interpretado por Marcos Pasquim? Saiba que naquela época o ator gravava as cenas do personagem em meio a crises de pânico.

Foi isso o que ele contou no Sem Censura, atração da TV Brasil apresentada por Cissa Guimarães. Segundo ele, o motivo foi o excesso de trabalho.

"Eu fiz 'Kubanacan' inteira com síndrome do pânico. Já na metade de 'O Quinto dos Infernos' (Globo, 2002) eu tive pânico", contou.

Após o diagnóstico, ele conta que começou a tomar remédios controlados e a ter contato com psiquiatra. "Me tratei. Fiquei quatro anos tomando remédio, depois eu fui desmamando e hoje em dia eu não tomo mais nada. Eu trabalhava demais, era muita coisa", continuou.

Além da rotina cheia de compromissos, o que também atrapalhou a saúde mental do ator foi a grande exposição. Para todo lugar que ia, havia fotógrafos querendo tirar a melhor imagem do galã. "Muito estresse. A primeira coisa que a fama faz é acabar com a liberdade."

Leia Também: Maycon reclama de falta de trabalhos e fala sobre dívidas após BBB 24