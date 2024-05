Bruno Mars voltará ao Brasil para show no estádio do Morumbi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruno Mars está de volta. Ainda em 2024, o artista fará shows no Brasil novamente. A Live Nation confirmou, por meio de uma imagem ilustrativa, que uma das apresentações acontecerá no estádio do Morumbi.

A empresa lançou um site para que as pessoas se cadastrem e fiquem por dentro das novidades. Datas, demais locais e abertura das vendas de ingressos ainda não foram divulgados, mas serão em breve.

Nas redes sociais, o nome de Mars foi alçado aos assuntos mais comentados.

