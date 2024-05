Luciano Huck se encontra com Madonna, mas não grava entrevista para Domingão

(FOLHAPRESS) - Apresentador do Domingão nas tardes de domingo da Globo, Luciano Huck se encontrou com a cantora pop Madonna no Copacabana Palace, hotel onde ela está hospedada na zona sul do Rio de Janeiro.

Luciano conversou com Madonna por intermédio de seu empresário, Guy Oseary, de quem Luciano é amigo de longa data. Logo após conversar com Oseary, Luciano encontrou a diva pop.

Procurada pela Folha de S.Paulo, a Globo confirmou que não houve gravação de Luciano com Madonna. A assessoria pessoal do apresentador também confirmou o encontro entre os dois sem entrevista.

A conversa foi agradável e ambos falaram sobre a sua passagem no Brasil. Luciano Huck, no entanto, não gravou entrevista com Madonna para o seu programa na emissora.

Madonna não pretende conversar com a imprensa brasileira durante sua passagem no Brasil. É uma regra de sua turnê, a The Celebration Tour, e aconteceu também pelos outros países em que passou.

Luciano Huck e Madonna tem boa relação há muito tempo. O apresentador já entrevistou a diva pop em 2012 para o então Caldeirão do Huck, exibido aos sábados.

A entrevista virou notícia na época pelo local em que ela aconteceu: dentro de um banheiro em um quarto de hotel em Miami, nos Estados Unidos. Nela, Madonna falou sobre sua passagem pelo Rio em 2008.

Luciano Huck deve falar de sua relação com Madonna e mais detalhes de seu encontro com a diva pop na próxima edição de seu programa, no próximo domingo (5).

