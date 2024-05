Madonna passa som em Copacabana com Pabllo Vittar; veja as fotos

(FOLHAPRESS) - Um ensaio de luzes com as presenças de bailarinos e músicos de Madonna na noite desta quinta-feira (2) foi uma prévia da festa que vai ser o show da cantora no sábado (4) na praia de Copacabana.

O público vibrou com versões diferentes de "La Isla Bonita", "Vogue" e "Music": o som pop da diva misturado com batidas de funk e samba.

"Ficou incrível. Acredito que vai ser um dos números mais arrebatadores do show porque tem tudo a ver com os nossos ritmos", disse o DJ Leo Monteiro, 31.

Além de ritmistas de várias escolas de samba do Rio, a cantora Pabllo Vittar se apresenta no medley com Madonna. Mas uma surpresa que a rainha do pop preparava para o show.

"Amei essa versão, ainda mais sabendo que a Pabllo Vittar se apresenta com a Madonna em número bem brasileiro", disse a vendedora Jessica Nascimento, 26.

Já a fã Natália Estrela foi fantasiada de "Like a Virgin" para assistir à passagem de som. O palco está protegido por tapumes, em torno dos quais o fãs se aglomeraram para tentar ver um pouquinho do ensaio.

Duas das filhas de Madonna, Estere e Mercy, devem participar do show. A caçula Estere, gêmea de Stella, ensaiou a coreografia icônica de "Vogue", enquanto Mercy toca piano acompanhando a mãe em outra faixa.

Por volta das 20h30, Madonna finalmente entrou no palco. Vestindo look todo preto com uma balaclava de látex amarela, a diva ensaiou as músicas "Nothing Really Matters", "Burning Up" e tocou violão em "Express Yoursef", levando os fãs à loucura.

No telão, imagens de Cazuza e Renato Russo apareceram no vídeo durante a música "Live to Tell". Nesse momento do show, Madonna homenageia os artistas que morreram com Aids.

