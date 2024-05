Atriz diz que ganha mais no OnlyFans do que em 'Família Soprano'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Drea De Matteo, 52, que interpretou Adriana La Cerva em "Família Soprano", disse que ganha mais no OnlyFans do que quando trabalhava na série.

A atriz deu a declaração sete meses depois de ter criado o seu perfil no site de conteúdo adulto. Ela justificou que não fazia parte do "alto escalão" do elenco e, então, seus ganhos na plataforma adulta ultrapassaram o salário da série, conforme contou em entrevista à ABC News.

Drea explicou o motivo de criar conteúdo adulto no OnlyFans.

A atriz passou por problemas financeiros após se recusar a tomar a vacina contra o vírus. "Na época, eu não podia nem trabalhar em uma livraria. Eu precisava de um cartão de vacinação. Eu precisava de um código de barras", disse ela. Sem trabalhos, ela viu uma oportunidade na produção de conteúdo no site adulto.

Segundo ela, foi uma aposta, que considera de sorte e afirmou que deveria ter começado há mais tempo. "Se eu tivesse que fazer isso novamente, eu teria feito ainda antes. Eu não ligo para o que os haters dirão. Eu publiquei uma foto, uma selfie, e pronto. Consegui pagar a imobiliária dentro de um dia. Imediatamente eu pensei: 'Meu Deus, nós vamos ficar bem'".

Sobre quanto ganha, ela disse que ainda não é tanto quanto as pessoas imaginam. "As pessoas podem especular, não é tanto quanto todos pensam".

Eu ainda não sou rica de forma alguma, considerando o que é necessário para ser rico hoje em dia. Mas estamos bem e sobreviveremos. Preciso encontrar outras formas de manter minha casa. Drea

Além de "Família Soprano", a atriz é conhecida por mais trabalhos na TV. Ela esteve em séries como "Desperate Housewives" e "Sons of Anarchy".

